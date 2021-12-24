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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря
В Украине за сутки зафиксирован спад заболевших коронавирусом – 6 647 новых подтвержденных случаев, тогда как накануне инфицировались 7 312 человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Так, за сутки, в частности заболели 519 детей и 107 медработников
За минувшие 24 часа вирус унес жизни 248 украинцев. С начала пандемии скончались 94 432 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 646 человек; выздоровели 14 874 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1234;
Винницкая область – 228;
Волынская область – 215;
Днепропетровская область – 212;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 138;
Закарпатская область – 211;
Запорожская область – 331;
Ивано-Франковская область – 170;
Киевская область – 378;
Кировоградская область – 70;
Луганская область – 57;
Львовская область – 392;
Николаевская область – 204;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 411;
Ровенская область – 204;
Сумская область – 164;
Тернопольская область – 188;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 44;
Хмельницкая область – 299;
Черкасская область – 236;
Черновицкая область – 123;
Черниговская область – 211.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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