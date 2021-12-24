Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря

24.12.2021 15:00

В Украине за сутки зафиксирован спад заболевших коронавирусом – 6 647 новых подтвержденных случаев, тогда как накануне инфицировались 7 312 человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, за сутки, в частности заболели 519 детей и 107 медработников

За минувшие 24 часа вирус унес жизни 248 украинцев. С начала пандемии скончались 94 432 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 646 человек; выздоровели 14 874 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1234;

Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ровенская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.