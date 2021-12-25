Шахтерам частично погасили долги по зарплате

25.12.2021 13:00

Горняки государственных шахт получили 92 миллиона гривен на выплату заработной платы. Деньги были перечислены в пятницу. Об этом, 24 декабря, сообщили в пресс-службе министерства экономики.

В ведомстве отметили, что средства удалось аккумулировать путем экономии бюджета самого Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ.

"Денежные средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, имеющих право на получение государственной поддержки", - говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что деньги направленные горнякам составляют лишь 5% от суммы долга перед шахтерами.

"Долг составляет 1,7 млрд грн", - отметил Волынец.

Он же выразил надежду, что на следующей неделе власть выплатить обещанные очередные 300 млн. грн задолженности.

Волынец добавил, что подыматься на поверхность бастующие под землей горняки станут только после того, как на банковские карты начнут приходить средства.

Также руководитель Независимого профсоюза горняков сообщил, что шахтеры будут и далее требовать полного погашения долга перед ними.