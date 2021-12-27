Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря

27.12.2021 13:00

За минувшие сутки в Украины обнаружили 1864 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 27 декабря.

Это почти на тысячу меньше, чем днем ранее.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 053 человека, 133 летальных исходов, выздоровели 4 527 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 646 988 человек;

- выздоровело – 3 432 739 человек;

- летальных исходов – 94 971;

- проведено ПЦР-тестирований – 16 678 842.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 256;

Винницкая область – 54;

Волынская область – 91;

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131;

Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ровенская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.