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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря
В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 454 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатели понедельника. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 декабря.
Среди новых заболевших детей – 353, медработников – 98. В больницы госпитализировано – 1 153 человека. При этом летальных исходов – 307, а выздоровели – 12 352 человека.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 654 690 человек, выздоровело – 3 449 880; летальных исходов – 95 412.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1113
Винницкая – 161
Волынская – 144
Днепропетровская – 184
Донецкая – 443
Житомирская – 64
Закарпатская – 206
Запорожская – 216
Ивано-Франковская – 68
Киевская – 275
Кировоградская – 40
Луганская – 107
Львовская – 160
Николаевская – 80
Одесская – 642
Полтавская – 358
Ровенская – 125
Сумская – 112
Тернопольская – 60
Харьковская – 173
Херсонская – 18
Хмельницкая – 181
Черкасская – 387
Черновицкая – 63
Черниговская – 75.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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