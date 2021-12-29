Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря

29.12.2021 15:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 454 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатели понедельника. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 декабря.

Среди новых заболевших детей – 353, медработников – 98. В больницы госпитализировано – 1 153 человека. При этом летальных исходов – 307, а выздоровели – 12 352 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 654 690 человек, выздоровело – 3 449 880; летальных исходов – 95 412.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1113

Винницкая – 161

Волынская – 144

Днепропетровская – 184

Донецкая – 443

Житомирская – 64

Закарпатская – 206

Запорожская – 216

Ивано-Франковская – 68

Киевская – 275

Кировоградская – 40

Луганская – 107

Львовская – 160

Николаевская – 80

Одесская – 642

Полтавская – 358

Ровенская – 125

Сумская – 112

Тернопольская – 60

Харьковская – 173

Херсонская – 18

Хмельницкая – 181

Черкасская – 387

Черновицкая – 63

Черниговская – 75.