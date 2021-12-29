Завтра из "красной" зоны выйдут последние две области Украины

29.12.2021 09:00

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 30 декабря перевести из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности Волынскую и Запорожскую области. Теперь вся Украина будет на "желтом" уровне. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram по результатам соответствующего заседания комиссии.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - сообщил он.