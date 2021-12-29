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Зеленский ввел санкции против новых владельцев "телеканалов Медведчука"

29.12.2021 08:00
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Зеленский ввел санкции против новых владельцев "телеканалов Медведчука"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета и безопасности обороны, накладывающим санкции против компаний-владельцев телеканалов ZIK, NewsOne, 112 Украина, Первый независимый и UkrLive, созданных окружением Виктора Медведчука для обхода предыдущего решения СНБО. Соответствующий указ №684 появился на сайте главы государства.
В санкционном списке находятся три компании: ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.
Ограничительные меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.



Теги: телеканал, санкции, Медведчук, Зеленский
 
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