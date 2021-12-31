Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря

31.12.2021 12:00

В Украине за последние сутки зафиксированы 7 029 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатели за среду. Прирост продолжается четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в пятницу, 31 декабря.

Среди новых заболевших детей – 404, медработников – 185. В больницы госпитализировано – 1 578 человек. При этом летальных исходов – 209, а выздоровели – 8 609 человек.

Больше всего заболевших выявили в Киеве (1 179), Одесской области (595), Львовской области (487) и Полтавской области (486).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 667 649 человек, выздоровело – 3 468 858, летальных исходов – 95 899.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1179

Винницкая – 266

Волынская – 104

Днепропетровская – 187

Донецкая – 362

Житомирская – 205

Закарпатская – 176

Запорожская – 225

Ивано-Франковская – 303

Киевская – 266

Кировоградская – 53

Луганская – 55

Львовская – 487

Николаевская – 167

Одесская – 595

Полтавская – 486

Ровенская – 206

Сумская – 218

Тернопольская – 200

Харьковская – 236

Херсонская – 55

Хмельницкая – 261

Черкасская – 299

Черновицкая – 155

Черниговская – 283.