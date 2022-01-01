Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января

01.01.2022 17:00

В Украине за сутки 31 декабря зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается также, что за минувшие сутки:

- госпитализированы – 1 554 человека;

- летальных исходов – 190;

- поправилось – 6 073 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 672 675 человек;

- выздоровело – 3 474 931 человек;

- летальных исходов – 96 089;

- проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.

Ситуация в регионах (количество новых случаев):

Киев - 976

Винницкая область - 159

Волынская область - 58

Днепропетровская область - 119

Донецкая область - 184

Житомирская область - 176

Закарпатская область - 163

Запорожская область - 142

Ивано-Франковская область - 190

Киевская область - 315

Кировоградская область - 61

Луганская область - 41

Львовская область - 443

Николаевская область - 120

Одесская область - 240

Полтавская область - 256

Ровенская область - 83

Сумская область - 139

Тернопольская область - 132

Харьковская область - 180

Херсонская область - 37

Хмельницкая область - 262

Черкасская область - 181

Черновицкая область - 100

Черниговская область - 269.