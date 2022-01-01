Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января

01.01.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января

В Украине за сутки 31 декабря зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается также, что за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 554 человека;
- летальных исходов – 190;
- поправилось – 6 073 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 672 675 человек;
- выздоровело – 3 474 931 человек;
- летальных исходов – 96 089;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.
Ситуация в регионах (количество новых случаев):
Киев - 976
Винницкая область - 159
Волынская область - 58
Днепропетровская область - 119
Донецкая область - 184
Житомирская область - 176
Закарпатская область - 163
Запорожская область - 142
Ивано-Франковская область - 190
Киевская область - 315
Кировоградская область - 61
Луганская область - 41
Львовская область - 443
Николаевская область - 120
Одесская область - 240
Полтавская область - 256
Ровенская область - 83
Сумская область - 139
Тернопольская область - 132
Харьковская область - 180
Херсонская область - 37
Хмельницкая область - 262
Черкасская область - 181
Черновицкая область - 100
Черниговская область - 269.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх