Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

03.01.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 804 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше показателя предыдущего дня. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает Минздрав.
В частности, вчера с коронавирусом было госпитализировано - 1 168 человек; летальных исходов - 114; выздоровели от болезни - 2 537 человек.
Отмечается, что из заболевших - 97 детей, а медработников - 24.
За все время пандемии в Украине:
Заболело - 3 676 342 человек;
Выздоровел - 3 479 725 человек;
Летальных случаев - 96 301;
Проведено ПЦР-тестов - 16 824 014.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх