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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 804 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше показателя предыдущего дня. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает Минздрав.
В частности, вчера с коронавирусом было госпитализировано - 1 168 человек; летальных исходов - 114; выздоровели от болезни - 2 537 человек.
Отмечается, что из заболевших - 97 детей, а медработников - 24.
За все время пандемии в Украине:
Заболело - 3 676 342 человек;
Выздоровел - 3 479 725 человек;
Летальных случаев - 96 301;
Проведено ПЦР-тестов - 16 824 014.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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