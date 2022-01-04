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Ахметов за год стал в полтора раза богаче
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и увеличил свое состояние до 11,7 млрд долларов, говорится в данных Bloomberg Billionaires Index.
Так, на 3 января 2022 года состояние Ахметова оценивается в 11,7 млрд долларов. Это на 4,14 млрд долларов превышает результат 2021 года, когда состояние миллиардера оценивалось в 7,53 млрд долларов.
Таким образом, он занял 190 место среди самых богатых людей мира по версии Bloomberg на начало 2022 года. Ахметов является единственным украинцем в рейтинге.
Для сравнения, на 3 января 2021 года Ахметов занимал 322 место с состоянием в 7,53 млрд долларов, а в начале 2020 года – 321 место с состоянием 6,1 млрд долларов. В 2019 году в рейтинге он был 283-м с состоянием в 5,26 млрд долларов.
Теги: Ахметов , рейтинг, Bloomberg, богатство
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