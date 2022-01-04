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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1746 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 4 января.
Также за минувшие сутки госпитализировано – 970 человек, умерли – 135, выздоровели – 3 629 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 678 088 человек;
- выздоровело – 3 483 354 человека;
- летальных исходов – 96 436;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 835 647.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 364;
Винницкая область – 64;
Волынская область – 26;
Днепропетровская область – 108;
Донецкая область – 124;
Житомирская область – 17;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 17;
Ивано-Франковская область – 34;
Киевская область – 108;
Кировоградская область – 43;
Луганская область – 28;
Львовская область – 85;
Николаевская область – 20;
Одесская область – 83;
Полтавская область – 129;
Ровенская область – 33;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 46;
Харьковская область – 141;
Херсонская область – 16;
Хмельницкая область – 8;
Черкасская область – 85;
Черновицкая область – 61;
Черниговская область – 18.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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