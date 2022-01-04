Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января

04.01.2022 13:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1746 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 4 января.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 970 человек, умерли – 135, выздоровели – 3 629 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 678 088 человек;

- выздоровело – 3 483 354 человека;

- летальных исходов – 96 436;

- проведено ПЦР-тестирование – 16 835 647.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 364;

Винницкая область – 64;

Волынская область – 26;

Днепропетровская область – 108;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 17;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 17;

Ивано-Франковская область – 34;

Киевская область – 108;

Кировоградская область – 43;

Луганская область – 28;

Львовская область – 85;

Николаевская область – 20;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 129;

Ровенская область – 33;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 46;

Харьковская область – 141;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 8;

Черкасская область – 85;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 18.