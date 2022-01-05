Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января

05.01.2022 13:00

В Украине за сутки увеличилось число заразившихся коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 1 746 новых случаев, то за минувшие 24 часа зафиксировано 4 571 COVID-случаев. Из них детей – 210, медработников – 112, сообщает пресс-служба Минздрава.

Болезнь за сутки унесла жизни 273 украинцев. С начала пандемии - 96 709 летальных исходов.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 1 366 человек, недуг преодолели 8 439 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1344;

Винницкая область – 156;

Волынская область – 25;

Днепропетровская область – 169;

Донецкая область – 126;

Житомирская область – 71;

Закарпатская область – 148;

Запорожская область – 148;

Ивано-Франковская область – 130;

Киевская область – 199;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 103;

Львовская область – 210;

Николаевская область – 102;

Одесская область – 209;

Полтавская область – 273;

Ровенская область – 104;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 111;

Хмельницкая область – 169;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 85;

Черниговская область – 91.