Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января

07.01.2022 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19, что превышает показатель предыдущего дня, когда выявили 6 632 новых больных. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Минздрав.

"За сутки 06 января в Украине зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1 866 человек;

летальных исходов - 192;

выздоровело - 5 595 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 696 468 человек;

выздоровело - 3 506 509 человек;

летальных случаев - 97 088;

проведено ПЦР-тестов - 16 933 070.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.