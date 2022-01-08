Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января

08.01.2022 11:00

На выходных в Украине резко сократилось количество выявленных случаев COVID-19. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба МОЗ.

"За сутки 07 января в Украине зафиксировано 3 195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 151, медработников - 37)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1 752 человек;

летальных исходов - 76;

выздоровело - 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 699 663 человека;

выздоровел - 3 508 451 чел.;

Летальных случаев - 97 164;

проведено ПЦР-тестов - 16 943 946.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровенская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.