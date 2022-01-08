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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января

08.01.2022 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января

На выходных в Украине резко сократилось количество выявленных случаев COVID-19. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба МОЗ.
"За сутки 07 января в Украине зафиксировано 3 195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 151, медработников - 37)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 1 752 человек;
летальных исходов - 76;
выздоровело - 1 942 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 3 699 663 человека;
выздоровел - 3 508 451 чел.;
Летальных случаев - 97 164;
проведено ПЦР-тестов - 16 943 946.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 291;
Винницкая область – 164;
Волынская область – 47;
Днепропетровская область – 112;
Донецкая область – 36;
Житомирская область – 217;
Закарпатская область – 108;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 243;
Киевская область – 143;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 9;
Львовская область – 296;
Николаевская область – 84;
Одесская область – 197;
Полтавская область – 97;
Ровенская область – 98;
Сумская область – 185;
Тернопольская область – 141;
Харьковская область – 241;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 173;
Черкасская область – 54;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 102.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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