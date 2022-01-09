ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

09.01.2022 10:00

На всей территории Украины в воскресенье, 9 января, ожидается ухудшении погодных условий. В частности, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. I уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине, утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Также до 10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м.

В Укргидрометцентре обещают похолодание до -12 градусов.

"Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза, днем от -2° до +3°, в южной части 4-9° тепла", - отмечается в прогнозе.