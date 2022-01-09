На Херсонщине ухудшилась COVID-ситуация

09.01.2022 15:00

В Украине по состоянию на 9 января в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций в регионе соответствует "оранжевому" уровню эпиднебезопасности. Все остальные области в стране остаются в "желтой" зоне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций - 78,6% при показателе 50%. При этом уровень заболеваемости составляет 65 при допустимом показателе 75 на 100 тысяч населения, а уровень госпитализаций - 26,9 при норме 60 на 100 тысяч населения.