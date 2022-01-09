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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января

09.01.2022 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них заразились 163 ребенка и 33 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие 24 часа от вируса скончались 75 человек. С начала пандемии зарегистрировано 97 239 летальных исходов.
Также за сутки госпитализированы 840 человек, с болезнью справились 2 818 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 702 473 человека, выздоровели 3 511 269 человек, проведено ПЦР-тестирований – 16 956 514.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 437;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 45;
Днепропетровская область – 73;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 79;
Закарпатская область – 45;
Запорожская область – 16;
Ивано-Франковская область – 150;
Киевская область – 193;
Кировоградская область – 62;
Луганская область – 13;
Львовская область – 257;
Николаевская область – 62;
Одесская область – 131;
Полтавская область – 126;
Ровенская область – 55;
Сумская область – 117;
Тернопольская область – 131;
Харьковская область – 128;
Херсонская область – 29;
Хмельницкая область – 75;
Черкасская область – 78;
Черновицкая область – 114;
Черниговская область – 104.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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