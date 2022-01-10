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Два банка объявили о начале выдачи пластиковых карт єПідтримка
В Украине с 10 января началась выдача физических банковских карт єПідтримка для выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным гражданам. Карты выдают Альфа-Банк и Monobank, передает Корреспондент.net.
"С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривен по программе єПідтримка… Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты", - сообщила пресс-служба Альфа-Банка.
Для получения карты новому клиенту следует с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка.
Как отметил соучредитель Monobank Олег Гороховский, оформить пластиковую карту пользователи смогут со вторника, 11 января, "с доставкой на выбранное отделение Новой Почты".
"Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту єПідтримка, выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать Выпустить пластиковую карту. Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн", - написал Гороховский в своем Telegram.
Теги: банк, карта, COVID-19
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