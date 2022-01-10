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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

10.01.2022 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
При этом госпитализировали 1064 человека; летальных исходов - 86; выздоровели - 3 517 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 10 332 человека, методом ИФА - 908, экспресс-тестами - 13 043.
Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (398), Киевской (135) и Львовской (130) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 704 442 человека; выздоровели - 3 514 786 человек; летальных случаев - 97 325.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах:
город Киев – 398;
Винницкая область – 74;
Волынская область – 48;
Днепропетровская область – 49;
Донецкая область–8;
Житомирская область – 43;
Закарпатская область – 61;
Запорожская область – 19;
Ивано-Франковская область – 77;
Киевская область – 135;
Кировоградская область – 50;
Луганская область – 13;
Львовская область – 130;
Николаевская область – 36;
Одесская область – 113;
Полтавская область – 109;
Ровненская область – 31;
Сумская область – 102;
Тернопольская область – 60;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 12;
Хмельницкая область – 14;
Черкасская область – 83;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 25.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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