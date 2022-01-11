Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января

11.01.2022 11:00

За сутки 10 января в Украине зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 306, медработников — 168). Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 11 января.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализированы — 915 человек;

- летальных случаев — 219;

- выздоровело — 7 761 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело — 3 709 871 человек;

- выздоровело — 3 522 547 человек;

- летальных случаев — 97 544;

- проведено ПЦР-тестирований — 16 995 958.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1192;

Винницкая область — 203;

Волынская область — 98;

Днепропетровская область — 150;

Донецкая область — 288;

Житомирская область — 40;

Закарпатская область — 157;

Запорожская область — 179;

Ивано-Франковская область — 159;

Киевская область — 259;

Кировоградская область — 49;

Луганская область — 151;

Львовская область — 195;

Николаевская область — 114;

Одесская область — 266;

Полтавская область — 440;

Ровенская область — 145;

Сумская область — 162;

Тернопольская область — 104;

Харьковская область — 309;

Херсонская область — 75;

Хмельницкая область — 209;

Черкасская область — 192;

Черновицкая область — 158;

Черниговская область — 135.