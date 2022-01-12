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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

12.01.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом в среду, 12 января, сообщает Министерство здравоохранения.
"За сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 409, медработников - 160)", - говорится в сообщении.
Также за прошлые сутки:
- госпитализированы 1 898 человек;
- зафиксировано 193 летальных случаев;
- выздоровело 8 077 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело 3 716 988 человек;
- выздоровели - 3 530 624;
- летальных случаев - 97 737;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 034 809.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1151;
Винницкая область – 435;
Волынская область – 94;
Днепропетровская область – 237;
Донецкая область – 250;
Житомирская область – 139;
Закарпатская область – 168;
Запорожская область – 122;
Ивано-Франковская область – 502;
Киевская область – 266;
Кировоградская область – 64;
Луганская область – 112;
Львовская область – 386;
Николаевская область – 135;
Одесская область – 312;
Полтавская область – 328;
Ровенская область – 250;
Сумская область – 445;
Тернопольская область – 235;
Харьковская область – 457;
Херсонская область – 197;
Хмельницкая область – 351;
Черкасская область – 224;
Черновицкая область – 197;
Черниговская область – 60.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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