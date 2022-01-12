Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

12.01.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом в среду, 12 января, сообщает Министерство здравоохранения.

"За сутки, 11 января, в Украине зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 409, медработников - 160)", - говорится в сообщении.

Также за прошлые сутки:

- госпитализированы 1 898 человек;

- зафиксировано 193 летальных случаев;

- выздоровело 8 077 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело 3 716 988 человек;

- выздоровели - 3 530 624;

- летальных случаев - 97 737;

- проведено ПЦР-тестирований - 17 034 809.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1151;

Винницкая область – 435;

Волынская область – 94;

Днепропетровская область – 237;

Донецкая область – 250;

Житомирская область – 139;

Закарпатская область – 168;

Запорожская область – 122;

Ивано-Франковская область – 502;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 112;

Львовская область – 386;

Николаевская область – 135;

Одесская область – 312;

Полтавская область – 328;

Ровенская область – 250;

Сумская область – 445;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область – 457;

Херсонская область – 197;

Хмельницкая область – 351;

Черкасская область – 224;

Черновицкая область – 197;

Черниговская область – 60.