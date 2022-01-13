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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января

13.01.2022 15:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января

В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Минздрав.
"За сутки 12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 1 676 человек;
- летальных случаев - 191;
- выздоровело - 7 202 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 727 034 лица;
- выздоровело - 3 537 826 человек;
- летальных случаев - 97 928;
- проведено ПЦР-тестов - 17 071 469.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 997;
Винницкая область – 510;
Волынская область – 88;
Днепропетровская область – 362;
Донецкая область – 354;
Житомирская область – 367;
Закарпатская область – 413;
Запорожская область – 222;
Ивано-Франковская область – 983;
Киевская область – 376;
Кировоградская область – 64;
Луганская область – 98;
Львовская область – 949;
Николаевская область – 174;
Одесская область – 508;
Полтавская область – 431;
Ровенская область – 273;
Сумская область – 510;
Тернопольская область – 389;
Харьковская область – 560;
Херсонская область – 95;
Хмельницкая область – 367;
Черкасская область – 293;
Черновицкая область – 313;
Черниговская область – 350.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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