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Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"

14.01.2022 08:00
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Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт "Дія", пишет УП.
В Минобразования сообщили, что в связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января официальный сайт министерства временно не работает. В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницам министерств в соцсетях.
Сообщается, что сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция.
Кроме того, не работают сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.
На стартовой странице МИД на нескольких языках можно увидеть сообщение: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
Также не работает сайт "Дія", однако проблем с работой приложения "Дія" нет.



Теги: атака, сайт, Кабмин, хакеры, Дия
 
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