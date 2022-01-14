Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"

14.01.2022 08:00

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт "Дія", пишет УП.

В Минобразования сообщили, что в связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января официальный сайт министерства временно не работает. В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницам министерств в соцсетях.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция.

Кроме того, не работают сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

На стартовой странице МИД на нескольких языках можно увидеть сообщение: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Также не работает сайт "Дія", однако проблем с работой приложения "Дія" нет.