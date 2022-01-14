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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января
В Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что почти на уровне вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 1 656 человек;
- летальных случаев - 140;
- выздоровело - 7 285 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 737 510 человек;
- выздоровело - 3 545 111 человек;
- летальных случаев - 98 068;
- проведено ПЦР-тестов - 17 108 685.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1193;
Винницкая область – 648;
Волынская область – 168;
Днепропетровская область – 427;
Донецкая область – 314;
Житомирская область – 252;
Закарпатская область – 278;
Запорожская область – 175;
Ивано-Франковская область – 880;
Киевская область – 394;
Кировоградская область – 71;
Луганская область – 98;
Львовская область – 1001;
Николаевская область – 193;
Одесская область – 516;
Полтавская область – 521;
Ровенская область – 317;
Сумская область – 538;
Тернопольская область – 371;
Харьковская область – 691;
Херсонская область – 92;
Хмельницкая область – 443;
Черкасская область – 292;
Черновицкая область – 409;
Черниговская область – 194.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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