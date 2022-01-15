Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января

15.01.2022 13:00

В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 15 января.

Так, накануне выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 682 человека;

летальных исходов – 127;

выздоровели – 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 748 079 человек;

выздоровели – 3 551 283 человека;

летальных исходов – 98 195;

проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.

Количество заболевших коронавирусом по регионам:

Киев – 1178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1167;

Киевская область – 431;

Кировоградськая область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ровненская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.