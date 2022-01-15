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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января

15.01.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января

В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 15 января.
Так, накануне выявили 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 10 476 днем ранее, а перед этим было 10 046 новых заболевших.
Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 682 человека;
  • летальных исходов – 127;
  • выздоровели – 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 748 079 человек;
  • выздоровели – 3 551 283 человека;
  • летальных исходов – 98 195;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.

Количество заболевших коронавирусом по регионам:
Киев – 1178;
Винницкая область – 414;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 338;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 215;
Запорожская область – 173;
Ивано-Франковская область – 1167;
Киевская область – 431;
Кировоградськая область – 80;
Луганская область – 89;
Львовская область – 1178;
Николаевская область – 173;
Одесская область – 471;
Полтавская область – 343;
Ровненская область – 347;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 453;
Харьковская область – 761;
Херсонская область – 143;
Хмельницкая область – 402;
Черкасская область – 218;
Черновицкая область – 446;
Черниговская область – 249.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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