Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)

17.01.2022 11:00

Петр Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, прилетел в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы (борт сел в аэропорту Киев (Жуляны) в 09:03), сообщает Радио Свобода.

Пятому президенту Украины инкриминируют "содействие деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в 2014-2015 годах. Заседание Печерского суда, на котором Порошенко изберут меру пресечения, начнется в 11:00.