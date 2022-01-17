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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января

17.01.2022 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января

В Украине по состоянию на 17 января зафиксировано 5072 новых случая COVID-19. Умерли от коронавируса 78 человек. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего заражений за сутки во Львовской области (854), Киеве (510).
За сутки госпитализировали 1213 человек; летальных исходов - 78; выздоровели - 2 520 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 14 616 человек, методом ИФА - 2240, экспресс-тестами - 18 608.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 510;
Винницкая область – 194;
Волынская область – 101;
Днепропетровская область – 127;
Донецкая область – 52;
Житомирская область – 252;
Закарпатская область – 133;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 492;
Киевская область – 132;
Кировоградская область – 82;
Луганская область – 4;
Львовская область – 854;
Николаевская область – 31;
Одесская область – 224;
Полтавская область – 49;
Ровенская область – 86;
Сумская область – 189;
Тернопольская область – 314;
Харьковская область – 647;
Херсонская область – 36;
Хмельницкая область – 68;
Черкасская область – 88;
Черновицкая область – 344;
Черниговская область – 45.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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