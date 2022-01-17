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Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО

17.01.2022 08:00
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Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО

Харьковчанин написал заявление в НАТО - хочет вступить в Альянс. Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA в воскресенье, 16 января.
"Мужчина выразил желание лично вступить в Альянс и предлагает отдать свой земельный участок 8,13 га на территории Харьковской области для базы НАТО совершенно бесплатно", - пишет Telegram-канал.



Теги: Харьков, НАТО, Земля, житель, база
 
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