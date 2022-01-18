- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января13:00
- Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях10:00
- Арестович уволился с поста спикера ТКГ09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января12:00
- Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)11:00
- Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января10:00
- В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января11:00
Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях
Военнослужащие Национальной гвардии Восточного оперативно-территориального объединения провели учения в условиях использования противником авиации и артиллерии. Об этом сообщает МВД в понедельник, 17 января.
"В течение недели гвардейцы Харьковщины, Сумщины, Донетчины и Луганщины практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение живучести личного состава в условиях использования противником авиации, артиллерии и БПЛА", – говорится в сообщении.
По словам начальника Восточного территориального управления НГУ генерал-майора Олега Сахона, личный состав действовал слаженно, проверил навыки в реальных условиях обстановки. В ходе учений нацгвардейцы развернули все элементы пунктов управления, в том числе действующих за пределами пунктов постоянной дислокации, провели рекогносцировку районов развертывания.
Теги: Россия, граница, учения, нацгвардия
- Россия перебрасывает к границе с Украиной большое число военной техники
- В ближайшее время Россия начнет масштабные военные учения у границы Украины
- Игры патриотов: на границе с Украиной проходят масшабные учения российских войск (ВИДЕО)
- Танки НАТО у границ России: Путин в ярости
- СМИ: Из-за высокого риска нападения России в Славянске приостановлена антитеррористическая операция (ВИДЕО)
- Шойгу собирается устроить масштабные учения на границе с Украиной
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке14:00
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В Станице Луганской заработал новый медпункт16:00
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января14:00
- Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе10:00
- На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк09:00
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января13:00
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях10:00
- Арестович уволился с поста спикера ТКГ09:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В Станице Луганской заработал новый медпункт16:00
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир15:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 января
- В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир
- В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе
- Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО
- Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе