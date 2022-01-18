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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января

18.01.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января

За прошедшие сутки, 17 января, в Украине выявлено 8 558 COVID-случаев. Умерли 188 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что за сутки госпитализировано 1 125 человек, выздоровели - 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 768 088 человек, летальных исходов - 98 549. Проведено 17 220 495 ПЦР-тестирований.Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ровненская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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