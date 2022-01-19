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Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов
19.01.2022 14:00
В Украине сократили срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение принято на заседании Кабмина 19 января.
Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности.
Ранее сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней начали страны Европейского Союза - Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия.
Теги: сертификат, срок, Кабмин, COVID-19
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