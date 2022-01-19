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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января

19.01.2022 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января

За минувшие сутки, 18 января, в Украине коронавирус выявлен у 12 815 человек. Умерли 163 человека. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых COVID-случаев за сутки в Ивано-Франковской области (1575), Киеве (1268), Львовской области (956).
Отмечается, что за сутки госпитализировали 2401 человека, выздоровели 5 413 человек.
Протестировано методом ПЦР - 50 298 человек, методом ИФА - 6290 человек, экспресс-тестами - 41 056 человек.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 780 903 человека, выздоровели - 3 567 336 человек, умерли 98 712 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1268;
Винницкая область — 767;
Волынская область — 157;
Днепропетровская область — 414;
Донецкая область — 483;
Житомирская область — 258;
Закарпатская область — 292;
Запорожская область — 201;
Ивано-Франковская область — 1575;
Киевская область — 491;
Кировоградская область — 86;
Луганская область — 215;
Львовская область — 956;
Николаевская область — 222;
Одесская область — 534;
Полтавская область — 470;
Ровенская область — 568;
Сумская область — 860;
Тернопольская область — 528;
Харьковская область — 666;
Херсонская область — 305;
Хмельницкая область — 625;
Черкасская область — 300;
Черновицкая область — 513;
Черниговская область — 61.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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