Суд избрал Порошенко меру пресечения

19.01.2022 16:00

Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает 24 канал.

Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не покидать территорию Украины. Также политик должен прибывать по первому требованию следователей.

Его подозревают в госизмене по делу закупки угля с оккупированных территорий.