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Ляшко объявил о начале новой волны коронавируса

20.01.2022 13:00
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Ляшко объявил о начале новой волны коронавируса

Глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 20 января, объявил о начале новой волны коронавируса в Украине.
"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.
Министр отметил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.
"Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - уточнил он.
Также Ляшко сообщил, что Минздрав направил представление на введение в Ивано-Франковской области красного уровня эпидопасности.
По его словам, область уже превышает три индикаторных показателя адаптивного карантина. Два из них свидетельствуют о возрастающей нагрузке на медсистему - на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.
На сегодняшний день семь областей Украины входят в оранжевую зону карантина - Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская. Остальные регионы страны находятся в желтой зоне.



Теги: карантин, вспышка, зона, COVID-19, Ляшко
 
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