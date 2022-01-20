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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января

20.01.2022 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января

В Украине за минувшие сутки, 19 января, зафиксировано 18 479 новых COVID-случаев. Умер 131 человек. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых заражений за сутки в Ивано-Франковской области (2777), Львовской области (1440), Киеве (1409), Тернопольской области (1145), Одесской области (1137).
Отмечается, что за сутки госпитализировали 2151 человека, выздоровели - 4 446 человек.
Протестировано методом ПЦР - 61 642 человек, методом ИФА – 7982 человек, экспресс-тестами - 41 513 человек.
За все время пандемии в стране заболели - 3 799 382 человека; выздоровели - 3 571 782 человека; умерли - 98 843 человека.
Статистика новых случаев заражения по регионам:
Киев – 1 409;
Винницкая область – 965;
Волынская область – 293;
Днепропетровская область – 455;
Донецкая область – 556;
Житомирская область – 820;
Закарпатская область – 482;
Запорожская область – 230;
Ивано-Франковская область – 2 777;
Киевская область – 534;
Кировоградская область – 96;
Луганская область – 237;
Львовская область – 1 440;
Николаевская область – 216;
Одесская область – 944;
Полтавская область – 679;
Ровненская область – 669;
Сумская область – 1 137;
Тернопольская область – 1 145;
Харьковская область – 931;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 768;
Черкасская область – 405;
Черновицкая область – 694;
Черниговская область – 406.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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