Зеленский обратился к украинцам по поводу риска военной агрессии РФ (ВИДЕО)

20.01.2022 09:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что риски из-за российской агрессии существуют уже не первый год и не стали большими. Об этом он отметил в видеообращении, сообщает Укринформ.

“Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один год, и они не стали большими, большим стал ажиотаж вокруг них”, - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас единственный повод для паники – если после восьми лет войны мы будем до этого времени поддаваться панике, снимать все со счетов, сметать с полок, отправлять друзьям и знакомым фейки и страшилки.

“Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра! Это точно ее не остановит», – отметил Президент.