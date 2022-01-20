Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта

20.01.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти украинских военных, погибших в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
У Памятного колокола, расположенного на территории Министерства обороны, были объявлены фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны. Среди них – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт. После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.
В церемонии чествования также приняли участие Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.



Теги: Донбасс, память, церемония, аэропорт Донецк, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх