Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января

21.01.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки, 20 января, коронавирус обнаружен у 20 156 человек. Умерли 150 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях, в Киеве (1552).

За сутки госпитализировали 2 226 человек, выздоровели - 4 486 человек.

Протестировано методом ПЦР - 57 396 человек, методом ИФА – 6577 человек, экспресс-тестами - 45 589 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 819 538 человек; выздоровели - 3 576 268 человек; летальных случаев - 98 993.

Эпидемиологическая ситуация по областям такова:

Киев – 1 552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2 427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1 989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1 036;

Полтавская область – 677;

Ровненская область – 702;

Сумская область – 1 158;

Тернопольская область – 1 053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1 034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.