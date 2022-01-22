Последние новости раздела
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону14:00
- 22 января - День Соборности Украины12:00
- Прогноз погоды на выходные10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января13:00
- Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта14:00
- Ляшко объявил о начале новой волны коронавируса13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января12:00
- Зеленский обратился к украинцам по поводу риска военной агрессии РФ (ВИДЕО)09:00
- Суд избрал Порошенко меру пресечения16:00
Прогноз погоды на выходные
22.01.2022 10:00
На выходные в Украине ожидается в основном солнечная погода, но кое-где будет идти снег, сообщает Гидрометцентр.
В субботу, 22 января, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.
Средняя температура воздуха будет колебаться от +2°С до -4°С. Ночью столбики термометров будут показывать от -2°С до -7°С. Теплее всего будет на юге страны, где обещают до +2°С.
Солнечно будет в восточных и южных регионах страны.
В воскресенье, 23 января, на востоке и части западных областей ожидается облачная погода с мокрым снегом. На остальной территории страны должно быть солнечно.
Теплее всего будет на юге, где ожидают до +1°С. Ночью в западных областях температура воздуха должна опуститься ниже -8°С.
Теги: снег, выходные, прогноз погоды
Читайте также:
- В Украину пришла осень: синоптики обещают холодную и дождливую погоду
- МЧС: Закарпатью угрожают паводки
- Непогода оставила Крым без электроэнергии
- Погода на понедельник, 7 февраля: мокрый снег с дождём
- Погода на понедельник. Природа сходит с ума: до минус 12-ти, снег и дождь
- Погода: На выходных в Украине пройдет мокрый снег
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону14:00
- 22 января - День Соборности Украины12:00
- Прогноз погоды на выходные10:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- Укрепить иммунитет – легко!
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января