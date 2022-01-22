Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Прогноз погоды на выходные

22.01.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прогноз погоды на выходные

На выходные в Украине ожидается в основном солнечная погода, но кое-где будет идти снег, сообщает Гидрометцентр.
В субботу, 22 января, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.
Средняя температура воздуха будет колебаться от +2°С до -4°С. Ночью столбики термометров будут показывать от -2°С до -7°С. Теплее всего будет на юге страны, где обещают до +2°С.
Солнечно будет в восточных и южных регионах страны.
В воскресенье, 23 января, на востоке и части западных областей ожидается облачная погода с мокрым снегом. На остальной территории страны должно быть солнечно.
Теплее всего будет на юге, где ожидают до +1°С. Ночью в западных областях температура воздуха должна опуститься ниже -8°С.



Теги: снег, выходные, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх