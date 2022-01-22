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С понедельника Ивано-Франковская область переходит в красную карантинную зону
Ивано-Франковская область переходит в красную зону адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на своем внеочереном заседании. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook в пятницу, 21 января.
"По результатам Государственная комиссия решида установить с 00:00 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", – написал министр.
В свою очередь гендиректор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук в интервью DW заявил, что резкая вспышка коронавируса в регионе может быть связана с установлением рекорда Украины по исполнению колядок.
"В них приняли участие более 4,5 тысяч человек, а по информации организаторов, еще где-то две тысячи не успели зарегистрироваться, поэтому, ориентировочно, семь тысяч человек были там – без масок, без прохождения какого-либо температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации, а затем проводился еще ряд праздничных мероприятий непосредственно в центре Ивано-Франковска, а также по районам", – заявил он.
Теги: Ивано-Франковская область, карантин, COVID-19, красная зона
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