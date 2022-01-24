Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

24.01.2022 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 1 826 детей и 224 медработника. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что за 24 часа вирус унес жизни 67 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 99 282 летальных исхода.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 836 человек; выздоровели 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 3 870 370 человек; недуг преодолели 3 585 338 человек; проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 464;

Винницкая область – 524;

Волынская область – 251;

Днепропетровская область – 349;

Донецкая область – 84;

Житомирская область – 798;

Закарпатская область – 304;

Запорожская область – 63;

Ивано-Франковская область – 1 765;

Киевская область – 256;

Кировоградская область – 90;

Луганская область – 19;

Львовская область – 2 036;

Николаевская область – 209;

Одесская область – 670;

Полтавская область – 164;

Ровенская область – 394;

Сумская область – 856;

Тернопольская область – 661;

Харьковская область – 1 019;

Херсонская область – 142;

Хмельницкая область – 536;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 837;

Черниговская область – 267.