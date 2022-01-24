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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

24.01.2022 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 1 826 детей и 224 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
Отмечается, что за 24 часа вирус унес жизни 67 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 99 282 летальных исхода.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 836 человек; выздоровели 2 430 человек.
За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 3 870 370 человек; недуг преодолели 3 585 338 человек; проведено ПЦР-тестирований – 17 523 330.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 464;
Винницкая область – 524;
Волынская область – 251;
Днепропетровская область – 349;
Донецкая область – 84;
Житомирская область – 798;
Закарпатская область – 304;
Запорожская область – 63;
Ивано-Франковская область – 1 765;
Киевская область – 256;
Кировоградская область – 90;
Луганская область – 19;
Львовская область – 2 036;
Николаевская область – 209;
Одесская область – 670;
Полтавская область – 164;
Ровенская область – 394;
Сумская область – 856;
Тернопольская область – 661;
Харьковская область – 1 019;
Херсонская область – 142;
Хмельницкая область – 536;
Черкасская область – 157;
Черновицкая область – 837;
Черниговская область – 267.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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