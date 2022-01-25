Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря

25.01.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло. Так, если накануне сообщалось о 12 915 новых COVID-случаев, то на сегодня зафиксировано 19 118 инфицированных. Из них 2 809 детей и 594 медработника. Об этом сообщает Минздрав.

За 24 часа вирус унес жизни 161 украинца. С начала пандемии зарегистрировано 99 443 летальных исходов.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы – 1 507 человек;

- поправилось – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 889 488 человек;

- поправилось – 3 591 201 человек;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 581 514.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1589;

Винницкая область — 1207;

Волынская область — 492;

Днепропетровская область — 574;

Донецкая область — 788;

Житомирская область — 269;

Закарпатская область — 680;

Запорожская область — 462;

Ивано-Франковская область — 1387;

Киевская область — 745;

Кировоградская область — 95;

Луганская область — 387;

Львовская область — 2299;

Николаевская область — 306;

Одесская область — 910;

Полтавская область — 697;

Ровенская область — 809;

Сумская область — 809;

Тернопольская область — 1164;

Харьковская область — 1038;

Херсонская область — 122;

Хмельницкая область — 579;

Черкасская область — 490;

Черновицкая область — 919;

Черниговская область — 301.