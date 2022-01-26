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МОН рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на дистанционку

26.01.2022 13:00
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МОН рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на дистанционку

Министерство образования и науки направило управлениям образования и руководителям школ, колледжей, техникумов и вузов в некоторых регионах рекомендательные письма с просьбой перейти на дистанционное обучение, сообщает 24 канал.
Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах. В МОН учли консультации с Министерством здравоохранения.
Согласно письму, МОН рекомендует:

  • в школах – организовать обучение для учеников 5 – 11 классов дистанционно на, по меньшей мере, две недели;
  • в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий;
  • в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в расписание занятий.

Военные вузы и колледжи организовывают образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.
В МОН добавили, что независимо от эпидемической ситуации, ученикам начальной школы, заведений специального образования и воспитанникам садиков разрешается учиться очно.



Теги: Министерство образования, дистанционное обучение, COVID-19
 
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