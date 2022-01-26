Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря

26.01.2022 10:00

В Украине число заболевших коронавирусом снова выросло. Так, накануне сообщалось о 19 118 инфицированных, а за минувшие сутки заразилось уже 24 321 украинец. Из них 2 809 детей и 642 медработника. Об этом сообщает Минздрав.

За сутки вирус унес жизни 141 гражданина. С начала пандемии зафиксировано 99 584 летальных исхода.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 3 073 человека;

- поправилось – 5 514 человек.

Случаев в областях за сутки:

Киев – 1 919

Винницкая – 1 297

Волынская – 530

Днепропетровская – 804

Донецкая – 1 018

Житомирская – 932

Закарпатская – 734

Запорожская – 467

Ивано-Франковская – 1 972

Киевская – 872

Кировоградская – 121

Луганская – 478

Львовская – 1 886

Николаевская – 440

Одесская – 1 319

Полтавская – 831

Ровенская – 1 110

Сумская – 1 209

Тернопольская – 890

Харьковская – 1 506

Херсонская – 508

Хмельницкая – 1 471

Черкасская – 690

Черновицкая – 1 060

Черниговская – 257.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 913 809 человек;

- поправилось – 3 596 715 человек;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 661 202.