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В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
В аэропорт Борисполь прибыл третий американский самолет с летальным оружием из пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов. В часности, Украина получила 300 Javelin. Об этом вечером в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ также напомнили, что президент США Джо Байден сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Киеву гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.
Теги: США, Борисполь, помощь, самолет, Javelin
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