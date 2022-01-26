В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США

26.01.2022 09:00

В аэропорт Борисполь прибыл третий американский самолет с летальным оружием из пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов. В часности, Украина получила 300 Javelin. Об этом вечером в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ также напомнили, что президент США Джо Байден сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Киеву гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.