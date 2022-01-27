Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря

27.01.2022 12:00

В Украине за сутки резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Так, накануне сообщалось о 24 321 COVID-случае. А за минувшие 24 часа заболело уже 32 393 человека. Из них 4 847 детей и 797 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

За сутки от вируса скончались 154 человека. С начала пандемии зафиксировано 99 738 летальных исходов.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы – 3 016 человек;

- поправилось – 5 237 человек.

Случаев в областях в сутки:

Киев – 2 012

Винницкая – 1 512

Волынская – 544

Днепропетровская – 1 270

Донецкая – 1 348

Житомирская – 2 467

Закарпатская – 855

Запорожская – 523

Ивано-Франковская – 2 862

Киевская – 980

Кировоградская – 186

Луганская – 513

Львовская – 2 696

Николаевская – 616

Одесская – 1 939

Полтавская – 903

Ровенская – 1 424

Сумская – 1 909

Тернопольская – 1 597

Харьковская – 1 593

Херсонская – 670

Хмельницкая – 1 391

Черкасская – 700

Черновицкая – 1 085

Черниговская – 798.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 946 202 человека;

- выздоровело – 3 601 952 человека;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 756 198.