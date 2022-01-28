Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

28.01.2022 10:00

В Украине за сутки зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 5 341 ребенок и 808 медработников. Накануне сообщалось о 32 393 COVID-случая. Об этом сообщает Минздрав.

За сутки от коронавируса скончалось 144 человека. С начала пандемии от вируса умерло 99 882 украинца.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано – 3 342 человека;

- выздоровело – 6 142 человека.

Случаев в областях в сутки:

Киев – 2 384

Винницкая – 1 505

Волынская – 682

Днепропетровская – 1 523

Донецкая – 1 383

Житомирская – 1 988

Закарпатская – 889

Запорожская – 644

Ивано-Франковская – 2 807

Киевская – 1 188

Кировоградская – 181

Луганская – 557

Львовская – 2 793

Николаевская – 598

Одесская – 2 406

Полтавская – 1 044

Ровенская – 1 732

Сумская – 1 689

Тернопольская – 1 622

Харьковская – 1 317

Херсонская – 784

Хмельницкая – 1 865

Черкасская – 841

Черновицкая – 1 088

Черниговская – 898

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 980 610 человек;

- выздоровело – 3 608 094 человека;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 848 132.