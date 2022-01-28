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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

28.01.2022 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

В Украине за сутки зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 5 341 ребенок и 808 медработников. Накануне сообщалось о 32 393 COVID-случая. Об этом сообщает Минздрав.
За сутки от коронавируса скончалось 144 человека. С начала пандемии от вируса умерло 99 882 украинца.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 3 342 человека;
- выздоровело – 6 142 человека.
Случаев в областях в сутки:
Киев – 2 384
Винницкая – 1 505
Волынская – 682
Днепропетровская – 1 523
Донецкая – 1 383
Житомирская – 1 988
Закарпатская – 889
Запорожская – 644
Ивано-Франковская – 2 807
Киевская – 1 188
Кировоградская – 181
Луганская – 557
Львовская – 2 793
Николаевская – 598
Одесская – 2 406
Полтавская – 1 044
Ровенская – 1 732
Сумская – 1 689
Тернопольская – 1 622
Харьковская – 1 317
Херсонская – 784
Хмельницкая – 1 865
Черкасская – 841
Черновицкая – 1 088
Черниговская – 898
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 980 610 человек;
- выздоровело – 3 608 094 человека;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 848 132.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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