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В Киеве разоблачен агент российских спецслужб
СБУ разоблачила очередного агента РФ в столице Украины. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается: "Установлено, что в поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.
По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам".
По информации СБУ, злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.
Сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.
В настоящее время задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, СБУ, агент, разоблачение
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