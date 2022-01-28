В Киеве разоблачен агент российских спецслужб

28.01.2022 13:00

СБУ разоблачила очередного агента РФ в столице Украины. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Установлено, что в поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам".

По информации СБУ, злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

В настоящее время задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.