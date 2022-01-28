В Украине провели первые стрельбы из британских ПТРК NLAW

28.01.2022 17:00

28 января на базе 184-го Учебного центра провели первые учебно-боевые стрельбы из британского противотанкового ракетного комплекса NLAW. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в телеграм-канале.

По словам журналиста, конструкция ПТРК делает его незаменимым оружием во время обороны города.

"С него можно отбивать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника — уже рядом с бойцов, в паре десятков метров. При этом необязательно, чтобы ракета попала. Датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком", — рассказал Цаплиенко.

Стрельбы проходили на дистанции 300-600 метров. В качестве мишеней были БМП, САУ и МТ-ЛБ. Огонь велся из разных позиций, в частности из окопа, окна дома и боевой машины. Все цели были поражены. Пуски проводили первые 40 выпускников программы по обучению применения NLAW.

ПТРК предназначен для поражения любой бронированной или обычной техники, вооружений и вертолетов на расстоянии от 20 до 800 м. Он способен пробить броню толщиной 500 мм. NLAW действует по принципу "выстрелил и забыл". Это означает, что оператору не нужно направлять ракету к цели на всем пути ее полета.