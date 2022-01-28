Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом

28.01.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом. Об этом Зеленский рассказал в Twitter.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь", - отметил глава государства.

Также, по его словам, собеседники обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

"Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", - рассказали в ОП.

Также президенты обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. При этом Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. В свою очередь, Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В ОП отметили, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий "глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год".